CORNEJO SAN MILLÁN, Carmen
✝ CORNEJO SAN MILLÁN, Carmen. - Juanchi y Beatriz Pardo lamentan la partida de su querida amiga y colega y saludan con verdadera tristeza a su familia.
