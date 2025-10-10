LA NACION

CORREA, Gladys

CORREA, Gladys, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - Mercedes y Santos de Uribelarrea junto a sus hijos Santitos y Florinda, Mechi y Uri, Francisco y Paula y Alejandro despiden a Gladys después de muchísimos años de amistad y trabajo. Gladys, te vamos a extrañar mucho. Abrazamos fuerte a su madre Lilly y la acompañamos con oraciones y mucha fe, sabiendo que Gladys nos va a dar fuerzas desde arriba para seguir adelante.

CORREA, Gladys, q.e.p.d. - Personal de la oficina centro de Juamarita S.A. despide a Gladys con muchos recuerdos de una excelente contadora y una gran persona.

CORREA, Gladys, q.e.p.d. - Karina junto a todo el personal de MSU. S.A. despiden a Gladys con muy lindos recuerdos vividos.

