SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CORTÉS CONDE, Sara J. de, q.e.p.d. - Sus cuñadas Gladys y Julia la despiden con mucho cariño y acompañan a toda la familia en su dolor. Siempre estará en nuestro recuerdo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa