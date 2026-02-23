CORTÉS CONDE, Sara J. de,
1 minuto de lectura
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CORTÉS CONDE, Sara J. de, q.e.p.d. - Sus cuñadas Gladys y Julia la despiden con mucho cariño y acompañan a toda la familia en su dolor. Siempre estará en nuestro recuerdo.
