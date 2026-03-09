LA NACION

CORTES FUNES, Hernán

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORTES FUNES, Hernán, falleció en Madrid el 8-3-2026. - Su hermana María; sus 10 hijos y 32 nietos lo despedimos con profunda tristeza y abrazamos con mucho cariño a Blanca, Fa, Poppy, Hernan, Ale y Jaime.

CORTES FUNES, Hernán, Fall. en Madrid, el 8-3-2026. - Antonio Keen, Guadalupe von Wuthenau y sus hijos Carlos, Alejandra, Araceli y Agustina despedimos a nuestro querido amigo de tantos años con profunda tristeza.

CORTES FUNES, Hernán. - Isabel Ayerza, Gonzalo Franco y Gonzi despiden con mucha tristeza a su querido tío y agradecen el don de su vida.

