CORTES FUNES, Hernán
✝ CORTES FUNES, Hernán, falleció en Madrid, el 8-3-2026. Alberto Fernández Basavilbaso participa el fallecimiento de su gran amigo y ruega una oración en su querida memoria.
