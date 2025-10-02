1
CORTI MADERNA, Santiago
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CORTI MADERNA, Santiago. - Ignacio Gómez Alzaga participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor.
† CORTI MADERNA, Santiago - Los hermanos Crouzel acompañan con todo cariño a Candy, Dami, Santiago, Anita y Martina unidos en oración en memoria de su papá.
† CORTI MADERNA, Santiago. - Su hermana Dolores lo despide. Te quiero.
