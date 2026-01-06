1
COSSIO, Nora
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COSSIO, Nora, condesa del Castillo de Tajo, q.e.p.d. - Helena y Fernando Romero Carranza y Flia. acompañan a su familia con gran tristeza y ruegan una oración en su memoria.
✝ COSSIO de DIEZ de TEJADA, Nora, condesa del castillo de Tajo, q.e.p.d. - La Asociación Argentina de la Soberana Orden de Malta despide con tristeza a su cohermana, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.
