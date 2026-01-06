1
COSSIO, Nora Teresa
LA NACION
✝ COSSIO, Nora Teresa, condesa del Castillo de Tajo, q.e.p.d. - Alfredo Agote y Mónica con su familia acompañan a Alfonso, hijos, nietos y bisnietos. A todos un triste y cariñoso abrazo.
✝ COSSIO, Nora Teresa, condesa del Castillo de Tajo, q.e.p.d., falleció el 3-1-2026. - Macarena Pereyra Rozas y Sergio Eloy Domínguez despiden con tristeza a Nora, ruegan una oración en su memoria y acompañan al querido Alfonso, a Soledad y al resto de su familia en el dolor.
✝ COSSIO, Nora Teresa. - El consorcio de propietarios de Rodriguez Peña 1746 despide con mucho cariño a Nora Teresa Cossio y acompaña a su familia en este triste y doloroso momento.
