SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COTTON de FUKS FORTUNA, Yamila, Z.L. - Pablo y Judith Ludmer y familia acompañan a César e hijos en este triste momento.

✡ COTTON de FUKS FORTUNA, Yamila, Z.L. - Jazmín y Javier Stolovitsky acompañan a César e hijos en este triste momento.

