SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COTTON FUKS, Yamila. - Con profundo dolor despedimos a Yamila, quien partió demasiado joven, dejándonos el recuerdo imborrable de su fuerza, simpatía y amor por la vida. Sus seres queridos la recordaremos siempre con cariño y gratitud, confiando en que desde donde esté nos seguirá iluminando. Acompañamos en este difícil momento a César, Valu, Sofía, Benja, Manu, Mariana, Leandro, Diana y Roli. Bebe Cotton, Rita, Candela, Sol, Pablo y sus nietas.

Aviso publicado en la edición impresa