SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COTTON FUKS, Yamila, q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Yamila, de parte de sus amigas de Libertador, acompañamos en este difícil momento a su familia.

✡ COTTON FUKS, Yamila, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Av. Libertador 2732 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

