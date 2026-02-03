SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ COTTON, Rolando (Roli). - Hoy se nos fue nuestro hermano Roly, con quien compartimos tantas cosas y tantas vivencias juntos. No sabés cuánto te vamos a extrañar. Fuiste un ejemplo para nosotros. Te despedimos con un fuerte abrazo. Siempre estarás presente en nuestros corazones y nuestra memoria. Acompañamos a Diana, Marian, Leandro y a sus nietos y bisnietos. Tus hermanos Bebe y Eddie.

✡ COTTON, Rolando. - Hoy despedimos al querido Roly. Acompañamos a Diana, Mariana, Leandro sus nietos y bisnietos. Rita, Candela, Sol, Pablo, Sofía e Ignacia.

Avisos fúnebres

