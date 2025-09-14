1
COUSIDO, Santiago
† COUSIDO, Santiago, q.e.p.d. - Sus cuñados Mónica U. y Caco Bianchi y sus hijos Piru y Mery, Juan y Vicky, Nacho y Dai y Angie y Rodo y nietos y Cristina U. de Méndez Trongé y sus hijos Fede y Chili, Sebas, Martín y Male, Tomy y Olena y Luchi y nietos despiden al querido Santiago con cariño y acompañan a María del Carmen y los chicos con amor.
† COUSIDO, Santiago, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025. - María del Carmen Usandizaga junto a sus hijos Santi, Delfi y Agus lo despiden con amor y tristeza, pero con la certeza que ya estará con Maqui y Sofía. Invitan a participar de su sepelio hoy, a las 11.30, en el cementerio de Boulogne.
