CRAVERO, Edgar
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CRAVERO, Edgar, q.e.p.d., falleció el 27-10-2025. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina participan su fallecimiento. Acompañan a Sergio y familia en este difícil momento y ruegan una oración por su descanso eterno.
