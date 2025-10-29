SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CRAVERO, Edgar, q.e.p.d., falleció el 27-10-2025. - Los socios activos y retirados y el personal de PwC Argentina participan su fallecimiento. Acompañan a Sergio y familia en este difícil momento y ruegan una oración por su descanso eterno.

