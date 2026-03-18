CRISCI, Elba María,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CRISCI de ROSSI, Elba María, q.e.p.d., falleció el 16-3-2026. - Sus sobrinos Mirta, Graciela, Alejandro y Teddy y sus sobrinos nietos Hugo, Flore, Juan, Grace y Manu la despedimos con mucho amor y la vamos a extrañar siempre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa