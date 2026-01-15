LA NACION

CSAPO, Margarita Valeria,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CSAPO de RODRÍGUEZ, Margarita Valeria, q.e.p.d., falleció el 12-1-2026. - El personal de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, acompaña con especial cariño a su hija Beatriz Etayo y familia y participa su fallecimiento

CSAPO de RODRÍGUEZ, Margarita Valeria, q.e.p.d., falleció el 12-1-2026. - La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, participa su fallecimiento y acompaña con profundo pesar a su hija Beatriz Etayo y familia en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 14 de enero
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 14 de enero

  2. Cuánto cobran los jubilados en febrero y de cuánto es el bono
    2

    Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el nuevo aumento

  3. Las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló
    3

    El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló

  4. Chris Noth apuntó contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz
    4

    El comentario de Chris Noth contra Sarah Jessica Parker, tras el homenaje que recibió la actriz en los Globos de Oro

Cargando banners ...