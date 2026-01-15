CSAPO, Margarita Valeria,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CSAPO de RODRÍGUEZ, Margarita Valeria, q.e.p.d., falleció el 12-1-2026. - El personal de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, acompaña con especial cariño a su hija Beatriz Etayo y familia y participa su fallecimiento

✝ CSAPO de RODRÍGUEZ, Margarita Valeria, q.e.p.d., falleció el 12-1-2026. - La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEMe, participa su fallecimiento y acompaña con profundo pesar a su hija Beatriz Etayo y familia en estos momentos de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa