LA NACION

CUERVO, Nélida Orosia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CUERVO, Nélida Orosia, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - El rector Sebastián Justo Cosola, el consejo directivo y la comunidad educativa de la Universidad Notarial Argentina participamos el fallecimiento de la madre de nuestro tesorero Fernando Sánchez. Acompañamos con todo afecto a Fernando y a su familia en esta etapa tan difícil y rogamos una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    1

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

  2. Después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte
    2

    “Histórico”: después de 25 años, llaman a licitación para una nueva línea de subte

  3. Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre
    3

    Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2025

  4. Quién se fue de MasterChef Argentina
    4

    Primer eliminado: quién se fue de MasterChef Argentina

Cargando banners ...