SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CUERVO, Nélida Orosia, q.e.p.d., falleció el 16-10-2025. - El rector Sebastián Justo Cosola, el consejo directivo y la comunidad educativa de la Universidad Notarial Argentina participamos el fallecimiento de la madre de nuestro tesorero Fernando Sánchez. Acompañamos con todo afecto a Fernando y a su familia en esta etapa tan difícil y rogamos una oración en su memoria.

