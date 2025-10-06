CUETO, Nilda Raquel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CUETO, Nilda Raquel. - Sus amigas del grupo de los viernes despiden a Nilda con mucho amor y acompañan a su familia en este momento.
† CUETO, Nilda Raquel. - Querida Nilda, amiga entrañable, te despido con inmensa tristeza. Acompaño a tu querida familia en su dolor. Elvira.
† CUETO, Nilda Raquel, q.e.p.d. - M. Virginia Scholz despide con gran tristeza, cariño y oraciones a su inolvidable amiga Nilda.
