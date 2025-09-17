SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ CUKIERMAN, Israel Carlos, Z.L. - Malena y Carlos Nasep, Roque y Patricia Cassini, Silvia y Sergio Koner, Bernardo Strauss, Patricia e Ignacio Socoliski, Mirta y Juan Garralda, Beatriz, Marina y Salvador Filiba despiden a su queridísimo amigo con gran dolor y acompañan en este momento tan difícil a Vicky, Sonia, Janet y Denise. Lo recordaremos siempre con la alegría que vivió.

