CUKIERMAN, Israel Carlos

CUKIERMAN, Israel Carlos, Z.L. - Malena y Carlos Nasep, Roque y Patricia Cassini, Silvia y Sergio Koner, Bernardo Strauss, Patricia e Ignacio Socoliski, Mirta y Juan Garralda, Beatriz, Marina y Salvador Filiba despiden a su queridísimo amigo con gran dolor y acompañan en este momento tan difícil a Vicky, Sonia, Janet y Denise. Lo recordaremos siempre con la alegría que vivió.

