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CUNEO, Néstor Enrique
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CUNEO, Néstor Enrique, TT (R), q.e.p.d. - Las promociones 97 del CMN, 94 de la ENM y 32 de la EAM despiden al querido camarada, acompañan a sus familiares en este triste momento y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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