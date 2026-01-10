LA NACION

CZUDNOWSKI, Isidoro

CZUDNOWSKI, Isidoro, Z.L. - ¡Querido Isi te voy a extrañar mucho! Un fuerte abrazo a Eva, Luciana y Hernán. Esteban.

CZUDNOWSKI, Isidoro, Z.L. - Te despedimos con profunda tristeza y todo nuestro amor. Eva, Luciana, Hernán, Rizza, Mía y Leo.

CZUDNOWSKI, Isidoro, Z.L. - Sus amigos del Moni Grup: Claudio y Mónica Andermann, Roberto y Elena Denker, Ricardo y Raquel Grunewald, Esteban Okret y Mónica Prince, Carlos y Silvia Oppenheimer, Tito y Lea Romano, Diana Romano, Mario y Claudia Schopflocher y Alfredo y Débora Wassermann despiden a su querido amigo y abrazan a Eva, Luciana y Hernán.

