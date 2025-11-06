1
D’ALESSANDRO, Juan M.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† D’ALESSANDRO, Juan M., q.e.p.d. - Luis M. Gaibrois, Héctor F. Boucau, Oscar G. Cacace y Adela Maglio, de la camada 1952, Colegio del Salvador, despiden a su compañero que nunca olvidarán, rezan por su eterno descanso y abrazan a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La exprocuradora Gils Carbó reaparece como defensora de uno de los empresarios kirchneristas en el caso de los cuadernos de las coimas
- 3
Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
- 4
La nueva CGT nace debilitada para negociar la reforma laboral de Milei