SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† D’ALESSANDRO, Juan M., q.e.p.d. - Luis M. Gaibrois, Héctor F. Boucau, Oscar G. Cacace y Adela Maglio, de la camada 1952, Colegio del Salvador, despiden a su compañero que nunca olvidarán, rezan por su eterno descanso y abrazan a su familia.

