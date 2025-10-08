LA NACION

DAMEL, Angelica

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DAMEL, Angelica, q.e.p.d. - Jorge Resnik, tu amigo de toda la vida te despide con una inmensa tristeza.

DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - María Elena Lupani participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - Carlos Raffinetti y Ofelita Abril, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil despide con profundo dolor a su socia fundadora y primera presidente mujer. Acompaña a su familia, amigos, colegas y discípulos en la tristeza y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las mejores frases para enviar por el Día del Pelado
    1

    Día del Pelado: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviarles por WhatsApp

  2. Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
    2

    Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

  3. Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos
    3

    Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos

  4. Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500
    4

    Un nuevo SUV lanza su reserva en la Argentina por US$500

Cargando banners ...