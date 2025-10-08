SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DAMEL, Angelica, q.e.p.d. - Jorge Resnik, tu amigo de toda la vida te despide con una inmensa tristeza.

† DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - María Elena Lupani participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

† DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - Carlos Raffinetti y Ofelita Abril, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† DAMEL, Angélica, q.e.p.d. - La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil despide con profundo dolor a su socia fundadora y primera presidente mujer. Acompaña a su familia, amigos, colegas y discípulos en la tristeza y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa