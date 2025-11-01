1
DANIELETTO, Carlos María
DANIELETTO, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 30-10-2025. - Su hija Micaela, su nieto Lucca, su compañera Cristina, sus hermanas Marta y Bibi, su cuñado Osvaldo, sus sobrinos Gonzalo, Andrea, Carolina, Mariano, Marina y Hernán, sus sobrinos nietos Valentina, Tania, Franco, Sebastián, Violeta, Lucio y Emiliano y sus sobrinos políticos Mariano y Pablo, lo despiden con infinito amor. Estarás por siempre en nuestros corazones.
