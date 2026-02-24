LA NACION

DANUZZO BIDONDO, María Isabel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El héroe de Estados Unidos que perdió un diente y ganó un oro que esperó 46 años
    1

    Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo

  2. El exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
    2

    La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi

  3. El thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
    3

    Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma

  4. Hay candidatos: quiénes son los posibles entrenadores con chances de suceder al histórico DT
    4

    Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River