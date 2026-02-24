SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

✝ DANUZZO BIDONDO, María Isabel, falleció el 20-2-2026. - Su tía Ali Mestre de Bidondo e hijos la despiden con mucho cariño y piden una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa