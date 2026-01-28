SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DARACT, Guillermo (h.), CR (R) q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Lamentamos la partida de nuestro querido Willy. Extrañaremos tu amistad y los lindos momentos compartidos. Mercedes, Celina, Máximo y Rodolfo.

