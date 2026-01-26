SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DARACT, Guillermo (h.), CR (R), q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Ana, sus hijos Florencia, Ximena y Juan, su madre Teresita, su hermano Justo, y toda la familia despedimos con profundo dolor a Willy. Fuiste una excelente persona, esposo, padre y amigo, y así te recordaremos. Rogamos una oración en su memoria.

✝ DARACT, Guillermo, coronel q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - La Promoción 117 CMN ruega una oración en memoria de su amigo.

✝ DARACT, Guillermo, q.e.p.d. - Despedimos con inmensa tristeza a nuestro querido Willy, quien nos regaló 40 años de amistad; siempre estarás en nuestros corazones. Abrazamos a Ana, Xime, Flor, Teresita, Justo y a toda la familia. Sergio, Mané, Martín y Juli Calderón.

✝ DARACT, Guillermo, q.e.p.d. - Laureano Gaddi y Verónica Cubero, junto a sus hijas Valentina y Mora despiden a su querido amigo Willy. Abrazamos con muchísimo cariño a Anita, Ximena y Flor.

Avisos fúnebres

