DARACT, Guillermo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DARACT, Guillermo, q.e.p.d. - Con profundo dolor y tristeza decimos adiós a nuestro querido Willy. Annie, tus cuñados Carola y Javier, Jorge y Yolanda, Ximena y Martín, tus sobrinos Paula y José, Gabi y Pedro, Pati, Jorge, Cayetana, Álvaro, Gonzalo y tu siempre amigo Carlos Hernández, no te olvidan y ruegan una oración por tu alma y por el difícil consuelo de Anita, Ximena, Juan y Flor, de tu madre Teresita y de tu hermano Justo.

DARACT, Guillermo (h.), Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - Sus compañeros y amigos de la promoción 1982 del Colegio San Pablo participan su fallecimiento, acompañan a Ana, hijas y toda la familia y ruegan una oración por su alma.

DARACT, Guillermo (h.), CR (R), q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - El directorio de Laboratorios Temis Lostaló S.A. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

DARACT, Guillermo (h.), CR (R), q.e.p.d., falleció el 24-1-2026. - María Luisa, Lucila, Silvia y Marcela Macchiavello y su familia acompañan con cariño a Ana y familia en este momento de dolor.

