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D'ARIENZO, Miguel Alfredo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

D¨ARIENZO, Miguel Alfredo, q.e.p.d., 19-3-2026. - Galería Isabel Anchorena, Isabel y Jorge, Jorgito, Marina e Isa, despiden tristemente a su amigo y gran artista Miguel D¨Arienzo, después de muchos años de trabajar bien juntos. Qué lástima tener que despedirte tan pronto. Fuiste un grande entre los grandes. Estarás presente siempre en cada una de tus maravillosas obras. Adiós Miguel.

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