DARMANDRAIL, Adela T. De (Alita)
† DARMANDRAIL, Adela T. de (Alita), q.e.p.d., 23-12-2025. - Tus hijos Gonzalo, Ramiro, María y Pilar, yernos y nueras, nietos y bisnietos te despiden con mucho amor y gratitud.
