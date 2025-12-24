SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DARMANDRAIL, Adela T. de (Alita), q.e.p.d., 23-12-2025. - Tus hijos Gonzalo, Ramiro, María y Pilar, yernos y nueras, nietos y bisnietos te despiden con mucho amor y gratitud.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa