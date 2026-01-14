DAUL, María Graciela,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d., falleció el 10-1-2026. - Sus hijos Gonzalo y Ramiro y sus nietos: Mateo, Bautista, Juana, Delfina, Lola y Lorenzo despiden con amor a su mamá y súper abuela y piden una oración en su memoria.

✝ DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d. - Sus hermanos Pepe Daul y Pato Vazquez Soria junto a sus hijos y nietos despiden con amor a Graciela y piden una oración en su memoria.

✝ DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d. - Sus primas Delia Elvira Baez de Vrtovec y Susana Baez despiden con amor a su prima tan querida y piden una oración en su memoria.

