LA NACION

DAUL, María Graciela,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d., falleció el 10-1-2026. - Sus hijos Gonzalo y Ramiro y sus nietos: Mateo, Bautista, Juana, Delfina, Lola y Lorenzo despiden con amor a su mamá y súper abuela y piden una oración en su memoria.

DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d. - Sus hermanos Pepe Daul y Pato Vazquez Soria junto a sus hijos y nietos despiden con amor a Graciela y piden una oración en su memoria.

DAUL de SAN PEDRO, María Graciela, q.e.p.d. - Sus primas Delia Elvira Baez de Vrtovec y Susana Baez despiden con amor a su prima tan querida y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Denuncian a Julio Iglesias por desnudos, manoseos y vejaciones
    1

    Julio Iglesias fue acusado de agresiones sexuales por dos exempleadas de sus mansiones en el Caribe

  2. Quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con la cantante en Río de Janeiro
    2

    Rosalía, de nuevo enamorada: quién es Loli Bahía, la modelo que recibió el año nuevo con ella en Río de Janeiro

  3. Qué se sabe y cuánto salen las entradas
    3

    Entradas para BTS en Argentina 2026: qué se sabe y cuánto salen

  4. El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias contra el cantante
    4

    El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Cargando banners ...