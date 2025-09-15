SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DAVEL, Alicia N. Heilmann de, q.e.p.d. - falleció 13-9-2025. - Su marido Héctor Luis, sus hijos Martín, Verónica, Sebastián, Mariana y Agustina y sus nietos Marcos, Valeria, Mateo, Nicolás, Santiago, Valentina, Tomás, Matías, Carolina, Camila y Felipe recuerdan a Alicia con todo el amor, se pide una oración en su memoria e invitan a despedirla hoy lunes, en el Cementerio de La Recoleta, previo responso en la Basílica Del Pilar.

