SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAVICCE, Alfredo Ángel q.e.p.d., falleció el 30-1-2026. - Tus hijas Graciela y Roberto Pizarro y Cristina; tus nietos Carolina y Luciano, Loli y Mariano, Cecilia y Nicolás y Pablo y Giselle y tus bisnietos Nico, Mati, Tommy, Joaqui, Luli y Jachu te despiden con profundo amor. Te vamos a extrañar.

Avisos fúnebres

