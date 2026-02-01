SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DAVICCE, Alfredo q.e.p.d. - Leonardo Barujel y su familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ DAVICCE, Alfredo, q.e.p.d. - Victoria y Oscar Gonzales, junto a sus hijos, despiden a Alfredo y acompañan con gran cariño, a Graciela, Loli y Caro.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa