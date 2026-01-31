LA NACION

DAVICCE, Alfredo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DAVICCE, Alfredo, q.e.p.d. - Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, y familia participan con mucha tristeza el fallecimiento de quien fuera presidente de la institución y acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.

DAVICCE, Alfredo, q.e.p.d. - El Club Atlético River Plate despide con profundo dolor a quien fuera presidente de la institución y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Compró un club en Bulgaria, llevó a Villa y armó una "embajada" sudamericana en el frío de los Balcanes
    1

    Beroe: el club búlgaro que se convirtió en una “embajada” para los futbolistas argentinos que no pueden triunfar en el país

  2. Así quedó conformada la final femenina del Australian Open 2026
    2

    Horario del partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina por la final del Australian Open 2026

  3. Violaron en la playa a una turista de 16 años
    3

    Horror en Miramar: violaron en la playa a una turista de 16 años

  4. Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, en vivo: cómo ver online la final femenina del Australian Open 2026
    4

    Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, en vivo: cómo ver online la final femenina del Australian Open 2026