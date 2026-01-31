1
DAVICCE, Alfredo,
DAVICCE, Alfredo, q.e.p.d. - Stefano Di Carlo, presidente del Club Atlético River Plate, y familia participan con mucha tristeza el fallecimiento de quien fuera presidente de la institución y acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.
DAVICCE, Alfredo, q.e.p.d. - El Club Atlético River Plate despide con profundo dolor a quien fuera presidente de la institución y hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia y amigos.
