D´AVINO, Jesica Noelia,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ D´AVINO, Jesica Noelia, q.e.p.d. - Eduardo Eurnekian acompaña a Juan, apreciado colaborador de tantos años, y a su familia en estos momentos de profundo dolor.
✝ D´AVINO, Jesica Noelia, q.e.p.d. - El directorio de Corporación América la despide con enorme tristeza y acompaña con afecto y respeto a su padre Juan D’Avino y a toda su familia en este doloroso momento.
✝ D´AVINO, Jesica Noelia, q.e.p.d. - El personal de Corporación América despide con tristeza a su compañera de trabajo, y acompaña con sincero afecto a su padre Juan D’Avino y a su familia en este difícil momento.
