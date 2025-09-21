LA NACION

DE ATUCHA, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

de ATUCHA, Jorge, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Santiago Braun, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Alfredo Corti, Mariano de la Torre, Javier d’Ornellas, Carlos F. Etcheverrigaray, Juan R. E. Gear, Ignacio Gómez Álzaga, Luis F. Kenny, Santiago Lynch, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Rogelio Pfirter y Adalberto Rodríguez Giavarini, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    1

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  2. Militantes de izquierda y libertarios se pelearon durante la visita de Milei a Córdoba
    2

    Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba

  3. El momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”
    3

    Detrás de la cumbre con Trump: el momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”

  4. Cómo se vivió la goleada récord en el rugby de la URBA: "Al rival se lo respeta jugando"
    4

    Cómo se vivió la goleada por 185-0 que marcó un récord en el rugby de Buenos Aires

Cargando banners ...