DE ATUCHA, Jorge
† de ATUCHA, Jorge, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Santiago Braun, Daniel Charles, Marcelo F. Colombo Murúa, Alfredo Corti, Mariano de la Torre, Javier d’Ornellas, Carlos F. Etcheverrigaray, Juan R. E. Gear, Ignacio Gómez Álzaga, Luis F. Kenny, Santiago Lynch, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Rogelio Pfirter y Adalberto Rodríguez Giavarini, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
