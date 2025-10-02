1
DE BENEDETTI, Lilia (Lily)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE BENEDETTI, Lilia (Lily), q.e.p.d. - Gino Bogani acompaña y abraza al querido Bocha en este doloroso momento, pidiendo oraciones en su memoria.
† DE BENEDETTI, Lilia (Lily). - Eva y Santiago Soldati se despiden con mucha tristeza de su muy querida Lily, amiga de toda una vida, y acompañan a Bocha, su querido hijo, con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo