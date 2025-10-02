SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE BENEDETTI, Lilia (Lily), q.e.p.d. - Gino Bogani acompaña y abraza al querido Bocha en este doloroso momento, pidiendo oraciones en su memoria.

† DE BENEDETTI, Lilia (Lily). - Eva y Santiago Soldati se despiden con mucha tristeza de su muy querida Lily, amiga de toda una vida, y acompañan a Bocha, su querido hijo, con mucho cariño.

