SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), escribana, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Su hijo Bocha Merino De Benedetti despide a su querida madre con extrema tristeza y dolor. Le agradece haberle dado la vida, educado en la religión cristiana, inculcado valores y principios morales, brindado la mejor educación y por haberlo ayudado en la honorable profesión notarial que tanto los unió y tantas alegrías les dio. Mami, siempre recordaré tus enseñanzas y los lindos momentos vividos juntos. Y como siempre decías: no hay despedidas, sino “hasta pronto”. Ruega una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel 4812-8040.

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), escribana, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Los integrantes de la Escribanía De Benedetti despiden con tristeza y dolor a quien fuera su fundadora. Acompañan con cariño a su hijo el Esc. Juan José Merino De Benedetti y ruegan una oración en su memoria.

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), escribana, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - La Dra. María Laura Arenas despide a la querida Lily con tristeza y dolor y acompaña a su esposo el Esc. Juan José Merino De Benedetti en tan triste momento. Ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa