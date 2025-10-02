SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), escribana, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Pablo Pérez, Isabel Magnasco de Pérez junto a sus hijos Manuel, Sofía y Tomás te despedimos con mucho amor y abrazamos al Esc. Juan José (Bocha) Merino De Benedetti, en este triste momento.

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), escribana, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Martín Cabrales acompaña y abraza con todo cariño a su hijo Bocha y ruega oraciones en la querida memoria de Lily.

† DE BENEDETTI, Lilia R. (Lily), Escribana, q.e.p.d. - La Sra. Cristina Lacour de Piano y sus hijos Juan José, María Cristina, María Virginia y Arturo acompañan a Bocha recordando a Lily con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa