DE BENEDETTI, Lilia R.

DE BENEDETTI, Lilia R. - Jorge di Lello recuerda con afecto a su querida amiga Lily, perfecta anfitriona de encuentros memorables.

DE BENEDETTI, Lilia R., q.e.p.d. - Liliana y Guillermo Ambrogi y familia participan con profunda pena el fallecimiento de su amiga Lily, con el dolor de su partida pero también con el grato recuerdo de haber compartido momentos inolvidables. La despedimos con mucho cariño y el reconocimiento a una gran persona. Acompañamos a Bocha y Laura en este difícil momento.

DE BENEDETTI, Lilia R., q.e.p.d. - La Cámara Española de Comercio lamenta profundamente el fallecimiento de la excelente profesional y amiga, siempre comprometida con los objetivos de esta entidad, y acompaña a su familia en este triste momento.

