SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† De BENEDETTI, Lilia Renee. - Querida amiga y compañera de tantas travesías, siempre en mi corazón. Hasta pronto. Alicia Sotelo.

† DE BENEDETTI, Lidia Renée, q.e.p.d. - Rodrigo Silva y Maura Machiavello de Silva, y sus hijas despiden a Lily con profundo dolor y acompañan a Bocha en este momento tan triste.

Aviso publicado en la edición impresa