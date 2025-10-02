1
DE BENEDETTI, Lilia Renee
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† De BENEDETTI, Lilia Renee. - Querida amiga y compañera de tantas travesías, siempre en mi corazón. Hasta pronto. Alicia Sotelo.
† DE BENEDETTI, Lidia Renée, q.e.p.d. - Rodrigo Silva y Maura Machiavello de Silva, y sus hijas despiden a Lily con profundo dolor y acompañan a Bocha en este momento tan triste.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo