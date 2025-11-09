SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE BENEDICTIS de TARDITI, Gabriella, q.e.p.d. - El consejo directivo, la dirección médica, la dirección de gestión y el instituto universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires lamentan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eduardo y su familia en este triste momento.

† DE BENEDICTIS de TARDITI, Gabriella, q.e.p.d. - Norah Hojman participa con mucha tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a Eduardo.

† DE BENEDICTIS de TARDITI, Gabriella, q.e.p.d. - Alicia y Franco Livini, participan con profunda pena la pérdida de la tan querida Gabriella y acompañan afectuosamente al amigo de siempre, Eduardo, en este tan doloroso momento.

