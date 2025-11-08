LA NACION

DE BENEDICTIS, Gabriella

DE BENEDICTIS, Gabriella, q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - IPH SAICF, su directorio, gerentes y colaboradores participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañando con el mayor afecto a Eduardo Tarditi y su familia en este difícil momento.

DE BENEDICTIS, Gabriella, q.e.p.d. - Las familias Percossi y Albergati acompañan a Eduardo Tarditi y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

