DE BENEDICTIS, Gabriella
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE BENEDICTIS, Gabriella, q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - IPH SAICF, su directorio, gerentes y colaboradores participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañando con el mayor afecto a Eduardo Tarditi y su familia en este difícil momento.
† DE BENEDICTIS, Gabriella, q.e.p.d. - Las familias Percossi y Albergati acompañan a Eduardo Tarditi y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
