LA NACION

DE ESTRADA, Tomás,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Soldati (a.), Eva e hijos despedimos a nuestro querido primo con muchísimo cariño y tristeza y acompañamos a Teresita e hijos con muchísimo cariño. Te vamos a extrañar mucho compañero de una vida.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Sara Fleming (a.), junto con Rulo y Gabo, despedimos al querido padrino Don Tomás y acompañamos a Tere y nuestros primos, pidiendo una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Tu cuñada Matilde Gyselynck y tus sobrinas Eleonora y Sara Fleming (as.) lamentamos mucho tu pérdida y acompañamos con todo cariño a Teresita, Agus, Santi y Martín y nietos.

de ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - Su cuñada Cristina e hijos Otto y Matilde Rösel lo despedimos desde Brasil con inmenso cariño y pedimos una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Juan Eduardo Fleming acompaña a Teresita, Agustina, Santiago, Martín y nietos con gran cariño y ruega una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as) participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Teresita, a sus hijos Agustina, Santiago y Martín, y a toda la familia Estrada y ruegan oraciones por su eterno descanso.

de ESTRADA, Tomás N. q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - El directorio de Ángel Estrada y Compañía S.A. y todo su personal despiden con reconocimiento y afecto a su exdirector, acompañan a la familia Estrada en este triste momento y piden una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo entra en vigencia la reforma laboral en la Argentina
    1

    Cuándo entra en vigencia la reforma laboral de Milei que sancionó el Congreso

  2. ¿Hay clases este martes 3 de marzo?
    2

    Paro nacional docente: ¿hay clases este martes 3 de marzo?

  3. Peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis
    3

    Caso $LIBRA: peritos oficiales hallaron copias de un borrador de “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis

  4. Impensados pero prometedores efectos contra la demencia: la opinión de los especialistas
    4

    Vacuna del herpes zóster: los impensados pero prometedores efectos contra la demencia y la visión de los especialistas