DE ESTRADA, Tomás,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Marisa Escasany acompaña a Teresita y a toda su familia con muchísimo cariño.
DE ESTRADA, Tomas. - Con mucho pesar despedimos a nuestro amigo de tantos años, acompañando en su dolor a Teresita y sus hijos. Alejandro y María Elena Estrada lo extrañarán siempre.
✝ DE ESTRADA, Tomás. - Jorge, Tessy, Alejandro Frías y Elisa Otamendi despiden a Tomás y acompañan a Teresita e hijos con todo cariño.
✝ DE ESTRADA, Tomás. - El IAM Elvira Lainez de Soldati, su sociedad Civil, personal directivo y docente, participa con tristeza el fallecimiento de su socio fundador.
✝ DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Marie France y Oscar despiden con profunda tristeza al querido Tomás, acompañando con todo cariño a Teresita, Matilde, Cristina y toda la familia en este triste momento.
✝ DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Santiago Sánchez Elia despide a su amigo y pide una oración en su memoria.
✝ DE ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Gonzalo Susini y Catalina despiden a Thomas y abrazan con mucho cariño a Teresita, Martín, Santie y Agustina.
✝ de ESTRADA, Tomás, q.e.p.d. - Manuel Lainez y Leonor de Elía despiden con tristeza al querido Tomás y acompañan a Teresita, sus hijos y a toda la familia Estrada con el cariño de toda una vida.
✝ DE ESTRADA, Tomás N. - Miguel Diaz Rivero, Marcela Gandulfo y sus hijos acompañan a Teresita y sus hijos en este triste momento.
✝ DE ESTRADA, Tomás N., q.e.p.d. - María Liliana Moron Kavanagh acompaña con mucho cariño a Teresita e hijos.
Aviso publicado en la edición impresa
