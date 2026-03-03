LA NACION

DE ESTRADA, Tomás Norberto

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DE ESTRADA, Tomás Norberto, q.e.p.d., 2-3-2026. - Su mujer María Teresa Gyselynck, sus hijos Agustina y Jota, Santiago y Martin ,sus nietos Justino, Tadeo, Paulina y Lucia, y Ana participan su fallecimiento. Fue un ser extraordinario y querido. Sus restos serán inhumados hoy, a partir de las 10, en el Cementerio Parque de San Miguel del Monte.

DE ESTRADA, Tomás Norberto, q.e.p.d. - Hermanito querido, cuánto te vamos a extrañar, igual que mis hijos Nicolás, Martina y Agustín, y Gonzalo De Torre y Dolores Urdapilleta y tus sobrinos nietos Delfina, Camila, Juana, Isabel, Teodelina, Rufino y Vicente Manuel. Te rezamos una oración en tu memoria.

DE ESTRADA, Tomás Norberto, falleció el 2-3-2026. - Carlos J. Miguens, Antonia Robirosa y sus hijos despiden a su querido tío Thomas. Abrazan a Teresita, Agustina, Santiago y Martín y a toda la familia Estrada con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
