SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE ESTRADA, Tomás Norberto, q.e.p.d. - Octavio Caraballo despide a su amigo de la infancia Tomas, y acompaña en este triste momento a Teresa, Agustina, Santiago, Martin y a toda la familia Estrada.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa