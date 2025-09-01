1
DE HAGEN, Juan María
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† DE HAGEN, Juan María, q.e.p.d. - Sus hermanos Luis y Zulmita, Isabel, Carmen, Margarita y Javier, Jaime y Ernestina (as.) y Servanda y Laurence, sus hijos y nietos participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
