DE HAGEN, Juan

DE HAGEN, Juan, q.e.p.d. - Su cuñado Eduardo Vivot, Carolina e hijos, lo despiden con mucha tristeza y acompañan a los queridos Hagen con sus oraciones.

DE HAGEN, Juan. - Carlos Alberto García, Lucila de Anchorena y sus hijos despiden a Juan con gran tristeza y acompañan a María y los chicos con cariño.

DE HAGEN, Juan. - Miguel del Villar, sus hijos y Agus Broquen abrazan a María y los chicos con cariño.

DE HAGEN, Juan, q.e.p.d. - Sus compañeros y amigos de la Promoción 1972 del Colegio De La Salle participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con muchísimo cariño a María, sus hijos y familia en estos triste momentos, rogando una oración en su memoria.

DE HAGEN, Juan, q.e.p.d., 31-8-2025, c.a.s.r y b.p. - Luis y Marisol Brandam e hijos, Luis y Lara, Juan y Belén y Nicolás y Pilar y nietos despedimos a Juan con mucha tristeza y acompañamos a María e hijos.

